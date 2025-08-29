Thais Gebelein enfrenta combo de cirurgias e já está em recuperação: ‘Saiba tudo’ Thais Gebelein, influenciadora digital e esposa de Pedro Leonardo, passou por uma série de procedimentos cirúrgicos no último dia 23...

Thais Gebelein, influenciadora digital e esposa de Pedro Leonardo, passou por uma série de procedimentos cirúrgicos no último dia 23, e, tem compatilhado com os segudores cada detalhe dos procedimentos. Ela realizou cirurgia reparadora para corrigir diástase e hérnia, além da troca de prótese mamária e ajustes em cicatrizes e lipoaspiração anterior. A arquiteta contou que os procedimentos já estavam programados e que decidiu enfrentar o medo para corrigir desconfortos. No dia 26, recebeu alta hospitalar e afirmou estar se recuperando bem, agradecendo o apoio dos seguidores durante o processo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: