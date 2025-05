Thiago Silva cobra governador sobre campus definitivo da Unemat em Rondonópolis Durante a agenda de entregas de obras de infraestrutura em Rondonópolis e região no último final de semana (10), ao lado do governador... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 18h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a agenda de entregas de obras de infraestrutura em Rondonópolis e região no último final de semana (10), ao lado do governador do Estado, Mauro Mendes (União), e demais lideranças políticas, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou seu compromisso e cobrança em prol da instalação do campus definitivo da Unemat em Rondonópolis. Na solenidade que encerrou os compromissos da comitiva, o parlamentar discursou e citou o sonho do campus definitivo da Unemat no município. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante luta pela educação em Rondonópolis! Leia Mais em Momento MT: FICCO/RR prende distribuidor de drogas em Roraima

Governo apresenta em audiência pública as metas físicas de 2024

PF combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro