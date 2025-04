Thiago Silva defende duplicação da BR 163 entre Sinop e Guarantã do Norte Preocupado com o alto índice de acidentes fatais na BR-163, especialmente entre Sinop e a divisa com o Pará, o deputado estadual Thiago... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h40 ) twitter

Preocupado com o alto índice de acidentes fatais na BR-163, especialmente entre Sinop e a divisa com o Pará, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou novamente sua cobrança, por meio de uma Indicação, e com um pronunciamento, durante sessão plenária no dia 22, para que o governo de Mato Grosso e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizem a duplicação da rodovia, que é considerada uma das mais perigosas do país. Saiba mais sobre essa importante questão e como ela pode impactar a segurança na rodovia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CCJR aprecia 36 projetos em reunião ordinária

