Thiago Silva reforça compromisso em defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista O deputado estadual Thiago Silva (MDB) tem liderado iniciativas que promovem mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas autistas... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) tem liderado iniciativas que promovem mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas autistas. Dentre suas ações, estão a a destinação de emendas parlamentares para prefeituras, entidades e associações que atuam na causa, com a destinação de recursos para melhorias estruturais, aquisição de equipamentos e instalação de salas sensoriais e espaços de inclusão pedagógica. Outra iniciativa é o Projeto de Lei nº 2211/2023, que prevê a criação da unidade móvel “AutismoCare”. O projeto visa proporcionar atendimentos itinerantes, exames e apoio especializado para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), levando assistência a diversas regiões do estado e garantindo que os autistas tenham acesso a cuidados essenciais de forma mais acessível e eficaz. Saiba mais sobre as iniciativas do deputado e como elas podem impactar a vida das pessoas com autismo consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil de MT cumpre mandados contra influenciadoras envolvidas com divulgação de cassinos digitais

Polícia Civil apreende armas e munições de padrasto que ameaçou matar enteada grávida

Comissão de Meio Ambiente da Câmara destaca draga ecológica e ecoponto para o lixo verde de Cuiabá