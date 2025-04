Momento MT |Do R7

Thiago Silva solicita operação emergencial de tapa-buracos na MT-020 entre Canarana e Paranatinga Durante sessão plenária realizada no dia 2, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou na tribuna, que a Secretaria de Estado de...

Durante sessão plenária realizada no dia 2, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou na tribuna, que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) realize, com urgência, uma operação tapa-buracos na rodovia MT-020, no trecho que interliga os municípios de Canarana e Paranatinga.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: