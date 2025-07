Tião da Zaeli abre etapa dos Jogos Estudantis Mato-grossenses Das modalidades individuais que estão em disputa sairão atletas que vão representar Mato Grosso no nacional O ginásio poliesportivo... Momento MT|Do R7 19/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Das modalidades individuais que estão em disputa sairão atletas que vão representar Mato Grosso no nacional O ginásio poliesportivo Fiotão, em Várzea Grande, foi palco da abertura dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, ontem (18), e contou a presença do vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL). Participam do certame 38 municípios, representados por dirigentes e atletas. O evento conta com mais de 1.700 alunos, que disputam as categorias individuais.

Para mais detalhes sobre este evento esportivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Neste Dia Nacional do Futebol, conheça a trajetória do jovem diamantinense, Vinicius Scardua Rocha

Maisa se hospeda em hotel de luxo com vista de tirar o fôlego em Mykonos: ‘Uau!’

Fagundes comemora: duplicação da BR-163 sai do papel após intensa articulação