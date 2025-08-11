Ticiane Pinheiro celebra Dia dos Pais com marido, pai e familiares: ‘Muito AMOR!’ Ticiane Pinheiro comemorou o Dia dos Pais deste domingo (10), em clima de união. A apresentadora compartilhou nas redes sociais registros...

Ticiane Pinheiro comemorou o Dia dos Pais deste domingo (10), em clima de união. A apresentadora compartilhou nas redes sociais registros ao lado do marido, César Tralli, das filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, Manuella, de 4, dos pais dela e de alguns familiares. Em um almoço intimista, a família surgiu sorridente e cheia de carinho. “Dia de celebrar o amor e a presença de um pai incrível. Manu e Rafa têm muita sorte de ter o César como exemplo”, escreveu Ticiane.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT

