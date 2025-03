Ticiane Pinheiro curte Lollapalooza com Rafa Justus e declara: ‘Feliz demais’ Ticiane Pinheiro aproveitou a noite da última sexta-feira (28), para ir à primeira noite do festival de música Lollapalooza com a filha...

Ticiane Pinheiro aproveitou a noite da última sexta-feira (28), para ir à primeira noite do festival de música Lollapalooza com a filha Rafaella Justus. A apresentadora, de 48 anos, elegeu um vestido preto, que ela combinou com coturnos. Já a adolescente, de 15 anos, investiu em uma blusa de manga longa e com uma saia de couro. “Primeira vez da Rafa em um festival de música. Feliz demais por poder acompanhá-la neste momento”, vibrou Tici.

