Time Sub-16 de Sorriso disputa 4ª Taça Brasil de Futsal divisão especial

O futsal de base de Sorriso está representando o município em nível nacional a partir desta segunda-feira (5), com a participação da equipe Sub-16 masculina na 4ª Taça Brasil de Futsal – Divisão Especial, que acontece na cidade de Cascavel (PR). A vaga na elite do futsal brasileiro foi conquistada com mérito: o time garantiu sua classificação ao vencer o Campeonato Estadual de 2024.

