Tirullipa se pronuncia sobre traição e pede perdão à família: ‘Parte do meu passado’ Tirullipa se manifestou nas redes sociais após a divulgação de áudios e mensagens que revelaram uma traição à esposa, Stefânia Lemos...

Tirullipa se manifestou nas redes sociais após a divulgação de áudios e mensagens que revelaram uma traição à esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos. O conteúdo seria relacionado a uma jovem, supostamente filha de um ex-assessor. Pelo Instagram, o humorista admitiu o erro, disse estar envergonhado e pediu perdão. “Venho, extremamente envergonhado, pedir desculpas à minha família, aos fãs e a todos que acompanham meu trabalho. Isso faz parte do meu passado”, afirmou.

