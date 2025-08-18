TJMT e Assembleia Legislativa reforçam união no combate à violência contra a mulher com foco na educação O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher-MT), ratificou nesta última sexta-feira (15) o Protocolo de Intenções para a realização do concurso escolar “A escola ensina, a mulher agradece”. A cerimônia, realizada na sede do Judiciário em Cuiabá, marcou também o início da capacitação “O Papel da Educação no Enfrentamento da Violência Contra a Mulher”, destinada a gestores, diretores e professores da rede estadual de ensino de Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no combate à violência contra a mulher, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: