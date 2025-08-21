“Toda praça é arte” de agosto realiza atividades motivadas pelo Dia do Patrimônio Cultural
No próximo sábado (23), acontece, no Casario, a partir das 16 horas, mais uma edição do “Toda praça é arte”, aberto para toda a população...
No próximo sábado (23), acontece, no Casario, a partir das 16 horas, mais uma edição do “Toda praça é arte”, aberto para toda a população e, o melhor, de graça. Nesta edição, a programação foi organizada em virtude o Dia do Patrimônio Cultural, destacado no calendário em 17 de agosto. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades! Leia Mais em Momento MT:
No próximo sábado (23), acontece, no Casario, a partir das 16 horas, mais uma edição do “Toda praça é arte”, aberto para toda a população e, o melhor, de graça. Nesta edição, a programação foi organizada em virtude o Dia do Patrimônio Cultural, destacado no calendário em 17 de agosto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atividades!
Leia Mais em Momento MT: