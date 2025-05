Tolerância Zero aumenta em 35% a apreensão de drogas e gera prejuízo de R$ 250 milhões às facções criminosas As forças de segurança de Mato Grosso aumentaram em 35% a quantidade de drogas apreendidas e geraram um prejuízo de R$ 250 milhões...

As forças de segurança de Mato Grosso aumentaram em 35% a quantidade de drogas apreendidas e geraram um prejuízo de R$ 250 milhões às facções criminosas nos seis primeiros meses do programa Tolerância Zero. Conforme dados do Observatório de Segurança Pública (OBS), subiu de 14,8 para 20 toneladas o total de drogas que as forças policiais estaduais impediram de chegar aos pontos de distribuição e venda entre 25 de novembro de 2024 e 25 de maio de 2025, na comparação com o mesmo período de 2023 a 2024.

