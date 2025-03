Tom Cavalcante faz teste com genro e mostra dificuldades de grávida: ‘Valor’ Tom Cavalcante, de 63 anos, fez um desafio com o genro, Cristiano Deyvid, de 34. O humorista, que está prestes a se tornar avô, prendeu... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h06 ) twitter

Tom Cavalcante, de 63 anos, fez um desafio com o genro, Cristiano Deyvid, de 34. O humorista, que está prestes a se tornar avô, prendeu uma melancia no abdômen do cantor para simular a barriga de uma mulher grávida. Depois, ele fez o sertanejo realizar tarefas do dia a dia, como colocar um tênis, ir ao banheiro e deitar em uma cama. Maria Cavalcante, filha de Tom, espera o primeiro filho com o marido. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes desse divertido desafio! Leia Mais em Momento MT: Pedal da Semob sorteia brindes e homenageia mulheres em Cuiabá

