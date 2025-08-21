Torta de Camarão e a riqueza cultural maranhense são destaques no 9º Salão do Turismo O Maranhão marca presença no 9º Salão do Turismo com uma experiência gastronômica que celebra a tradição de sua culinária: a Torta...

O Maranhão marca presença no 9º Salão do Turismo com uma experiência gastronômica que celebra a tradição de sua culinária: a Torta de Camarão. Considerado um dos pratos mais emblemáticos do estado, a torta, com sua massa macia e recheio cremoso e saboroso, é uma verdadeira representação do sabor único maranhense, que combina o camarão com temperos locais e a delicadeza de um preparo caseiro.

