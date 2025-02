Tour Noturno é novidade na programação de aniversário do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MAS-MT) comemora 45 anos de história no dia 10 de março de 2025. Por este motivo, o equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), traz uma programação especial no mês com oficinas, exposições e tours noturnos. “Queremos proporcionar uma experiência única, mostrando que o Museu vai além da contemplação, oferecendo diversas atividades de extroversão, educativas e interativas que conectam arte e cultura. Estão todos convidados para viverem essa experiência”, ressalta a diretora Executiva, Viviane Lozi.

