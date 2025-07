Trabalhador fica ferido após queda de fachada em supermercado

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta quinta-feira (17.7) uma ocorrência de desabamento de fachada em um supermercado no munícipio de Nova Mutum (a 240km de Cuiabá). De acordo com as informações repassadas, uma equipe de comunicação visual realizava a reforma da fachada do estabelecimento quando parte da estrutura cedeu. Um dos trabalhadores, um homem de 32 anos, foi atingido no momento do colapso.

