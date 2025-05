Trabalhar a vida inteira para depender do INSS? Essa conta não fecha Você trabalha duro. Enfrenta trânsito, prazos, pressão, responsabilidades. Dedica anos — às vezes décadas — da sua vida a uma rotina... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 19h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você trabalha duro. Enfrenta trânsito, prazos, pressão, responsabilidades. Dedica anos — às vezes décadas — da sua vida a uma rotina intensa para garantir o presente. Mas… e o futuro? Será que todo esse esforço vai se converter em segurança quando você parar de trabalhar? A resposta mais comum, e mais preocupante, é: não. Trabalhar a vida toda e chegar no fim com medo? Durante a vida ativa, o foco costuma estar em produzir, conquistar estabilidade e alcançar metas de curto e médio prazo. Mas a verdade é que uma parte essencial do trabalho de hoje precisa estar voltada para garantir a segurança de amanhã: a aposentadoria. Não deixe que a rotina e o imediatismo te ceguem! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Campanha “Maio Branco” reforça a importância da doação de leite humano

MT Saúde mantém carência zero para consultas e exames simples durante o mês de maio

Semob promove “Amigo da Rodada” durante Semana do Cavalo