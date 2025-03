Trabalho de cobertura vacinal de Lucas do Rio Verde é premiado com R$ 700 mil Lucas do Rio Verde foi premiado na tarde desta quinta-feira (20), em Cuiabá, com R$ 700 mil. O valor é resultado das metas alcançadas...

Lucas do Rio Verde foi premiado na tarde desta quinta-feira (20), em Cuiabá, com R$ 700 mil. O valor é resultado das metas alcançadas pelo município, dentro do programa de incentivo a ampliação da cobertura vacinal “Imuniza Mais MT”. O prefeito Miguel Vaz e a secretária municipal de Saúde Keli Paludo Fernandes participaram da cerimônia de premiação, que contou também com a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo e outras autoridades.

