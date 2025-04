Trabalho em rede ajuda mulheres a romper o ciclo da violência “Eu não sabia o que era amor. Violência psicológica corta a alma.” Com essa frase, a estudante de marketing Jenifer Surita Quispe,... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h26 ) twitter

“Eu não sabia o que era amor. Violência psicológica corta a alma.” Com essa frase, a estudante de marketing Jenifer Surita Quispe, mãe de sete filhos, emocionou quem acompanhava o projeto “Diálogos com a Sociedade”, realizado nesta quarta-feira (9), pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), no estúdio de vidro do Pantanal Shopping.A entrevista reuniu a subprocuradora-geral de Justiça Administrativa do MPMT, Januária Dorilêo; a primeira-dama do Estado e idealizadora do programa SER Família Mulher, Virginia Mendes; e Jenifer Quispe, ex-vítima de violência, que emocionou o público com seu relato de superação e recomeço.Vítima de um relacionamento abusivo, Jenifer compartilhou sua história de superação após anos vivendo um relacionamento abusivo. Durante a pandemia, ela foi obrigada a se mudar de Cuiabá para o Pará, onde passou a viver sob controle e vigilância. “Eu só saía de casa com ele. O mercado era longe, o comércio também”, lembrou. Mesmo com o ex-marido trabalhando à distância, as agressões psicológicas persistiam por ligações e mensagens. “Ele tentou me desqualificar como mãe e chegou a quebrar a medida protetiva.”O recomeço veio com acesso à informação, capacitação e apoio. Sem renda própria, Jenifer buscou alternativas legais e educativas para romper com o ciclo de violência. Foi através do programa SER Família Mulher que encontrou força e ferramentas para reconstruir sua vida. “A única forma de vencer é pela qualificação. A informação me salvou. A capacitação me libertou,” lembrou.A subprocuradora-geral de Justiça Administrativa Januária Dorilêo, que está à frente do projeto Diálogos com a Sociedade, reforçou a importância da autonomia financeira nesse processo. “A independência econômica é fundamental para que a mulher consiga romper o ciclo da violência”, afirmou.Segundo ela, dados do DataSenado apontam que 32% das mulheres de Mato Grosso já sofreram algum tipo de violência praticada por um homem, e mais de 60% ainda dependem financeiramente do agressor. “Esses números mostram o quanto é urgente investir em capacitação, trabalho em rede e políticas públicas”, reforçou.A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do SER Família Mulher, destacou a força do trabalho conjunto entre instituições. “Cada mulher assistida traz consigo uma história de superação. Nosso compromisso é para que todas tenham segurança, autonomia e a liberdade de recomeçar. Nosso trabalho em rede é essencial para garantir que essas mulheres tenham todo o suporte necessário para recomeçar suas vidas. Contamos com o apoio da Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Defensoria Pública, do Ministério Público – que é um grande parceiro –, dos Tribunais de Justiça, do Trabalho e também do Eleitoral. Sou grata a Deus por todos que nos apoiam”, enfatizou.As entrevistas do projeto Diálogos com a Sociedade seguem até o dia 11 de abril, das 14h às 15h, no estúdio de vidro localizado na entrada principal do Pantanal Shopping, com transmissão ao vivo pelo canal do MPMT no YouTube. A iniciativa conta com o apoio de empresas privadas, como Pantanal Shopping, Rádio CBN, Aprosoja, Energisa Mato Grosso, Unimed Mato Grosso, Bodytech Goiabeiras e Águas Cuiabá.Assista aqui à entrevista na íntegra. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa. Leia Mais em Momento MT: Desenvolve MT explica como ‘’limpar nome’’ e solicitar crédito mais de uma vez

