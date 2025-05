Trabalho intenso leva melhorias ao Capão Grande e Passagem da Conceição Várias frentes foram realizadas com objetivo de recuperar vias que estavam com acessos comprometidos, devido ao impacto das fortes... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h37 ) twitter

Várias frentes foram realizadas com objetivo de recuperar vias que estavam com acessos comprometidos, devido ao impacto das fortes chuvas nos últimos meses. Equipes da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo realizaram uma grande frente de ação no último sábado (24). O dia foi marcado por muito trabalho de máquinas e servidores nos distritos de Capão Grande e de Passagem da Conceição. O objetivo foi recuperar vias que estavam em condições precárias de tráfego, devido ao impacto das fortes chuvas nos últimos meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as melhorias realizadas!

