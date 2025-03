Trabalhos sorrisenses recebem menção honrosa em evento estadual As enfermeiras Cátia Luciano e Cláudia Sônego e a saúde de Sorriso tem muito o que comemorar. As duas receberam menção honrosa pelos... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h26 ) twitter

As enfermeiras Cátia Luciano e Cláudia Sônego e a saúde de Sorriso tem muito o que comemorar. As duas receberam menção honrosa pelos trabalhos apresentados no 2.º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso, que teve como tema “Um olhar acolhedor para a gestão em saúde dos municípios de MT”. Cláudia apresentou o relatório sob o tema “Vigilância Sanitária de Sorriso-MT e Nbcal: juntos na proteção ao aleitamento materno” e Cátia defendeu o “Círculo de Construção da Paz, ferramenta para cuidar de quem cuida, Experiência na Ap. de Sorriso”. Ao todo, foram 282 trabalhos inscritos, destes, 183 experiências foram selecionadas para a exposição oral; 14 trabalhos receberam a menção honrosa e dois deles das sorrisenses. Saiba mais sobre essa conquista e o impacto na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Odontólogos da rede municipal debatem exodontia

