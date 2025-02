Traficante de Goiás tem prisão cumprida pela Polícia Civil em Rondonópolis

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, em ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, prendeu, na quinta-feira (27.2), um traficante foragido do Estado de Goiás. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal do Estado de Goiás, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu depois que os policiais da Delegacia da Mulher receberem informações de que o homem foragido da Justiça estava circulando em Rondonópolis.

