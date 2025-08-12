Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (...

Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em ação de combate ao tráfico de drogas realizado pelos policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda. A prisão do suspeito de, 28 anos, e a apreensão dos entorpencentes integra os trabalhos da Operação Protetor das Divisas e Fronteira, no combate a crimes transfronteiriços.

