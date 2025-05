Traficante foragida de Alto Araguaia desde 2022 é presa pela Polícia Civil no interior de São Paulo

Uma mulher condenada por tráfico de drogas, que estava foragida da Justiça desde 2022, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (8.5), em ação realizada pela Delegacia de Alto Araguaia. A procurada estava com mandado de prisão por regressão de regime, decorrente de condenação por tráfico de drogas. A captura ocorreu no município de Capela do Alto, no interior de São Paulo, a mais de mil quilômetros de distância de Alto Araguaia.

