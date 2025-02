Traficante que atuava na modalidade delivery é preso em Matupá

Momento MT |Do R7

Um homem que atuava com tráfico de drogas na modalidade “delivery” em Matupá foi preso em flagrante, neste domingo (26.01), em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada no município. O suspeito de 26 anos foi flagrado com uma encomenda de entorpecentes e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

