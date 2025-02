Traficante que usava carro por aplicativo para entregar drogas é preso pela Polícia Civil

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, prenderam um suspeito em flagrante, nesta terça-feira (04.02) por tráfico de drogas. A investigação teve início em outubro do ano passado e após diversas diligências os investigadores conseguiram comprovar as atividades criminosas do suspeito, que foi flagrado com 12 porções de cocaína e uma de maconha no momento em que embalava as substâncias para a venda.

