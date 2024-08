Tragédia em Vinhedo: Vítimas com Dupla Cidadania Pelo menos quatro das 62 vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), na tarde de sexta-feira... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem do acidente em Vinhedo

Pelo menos quatro das 62 vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior paulista, tinham dupla nacionalidade. São três venezuelanas e uma portuguesa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Bolsista do Governo de MT conquista vice-campeonato mundial de tênis sub-14

• Prefeitura de Vinhedo apoiará moradores abalados com acidente

• Gastronomia pantaneira é destaque em evento nacional: “é fantástica, sensacional”, avalia francês