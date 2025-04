Trânsito é tema central da primeira reunião do GGI Binários devem começar a ser implantados ainda no primeiro semestre Devem começar a ser implantados ainda no primeiro semestre os binários...

Devem começar a ser implantados ainda no primeiro semestre os binários nas principais vias de Sorriso, um dos pilares do Plano de Ação Imediata para o Trânsito (PAIT). O tema pautou a primeira reunião do ano do Grupo de Gestão Integrada (GGI) de Sorriso, realizada na manhã desta terça-feira (1.º de abril), sob a liderança do prefeito interino Acacio Ambrosini. O colegiado é formado por representantes de instituições ligadas às forças de Segurança, à Justiça e aos poderes Legislativo e Executivo.

