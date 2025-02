Trânsito na Miguel Sutil terá desvios para início de obra de trincheira a partir deste sábado (18)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que interdições serão realizadas na Avenida Miguel Sutil, a partir das 8h deste sábado (18.1), para a continuidade das obras do Complexo Viário Leblon. As mudanças são necessárias para o início das obras em uma trincheira próxima a rotatória que dá acesso ao bairro Jardim Leblon. Haverá um bloqueio total na pista sentido Avenida Fernando Corrêa da Costa – Rodoviária, com desvios sinalizados, planejados junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá.

