Trânsito na Praça Maria Taquara ficará interrompido por 25 dias a partir de segunda-feira (26)

A partir de 9h de segunda-feira (26), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) interditará a Rua Cel Peixoto, desde as proximidades da Praça do Seminário, em apoio as obras de drenagem que será executada pela Concessionária Águas Cuiabá. Trata-se da rua que desce sentido Hospital Estadual Santa Casa – Praça Maria Taquara. A previsão é de que o tráfego pelo local, seja normalizado em 25 dias.

