Trânsito realiza blitz educativa para motociclistas e entregadores de aplicativo em Sinop

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Segurança e Trânsito deu inicio a campanha “Trânsito é vida, não corrida”, na manhã desta quarta-feira (23), às 8h, com uma blitz educativa com foco nos motociclistas e entregadores de aplicativo. A ação foi realizada na avenida André Maggi, no Residencial Carandá Bosque.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a segurança no trânsito!

Leia Mais em Momento MT: