Trânsito realiza mais de 90 mil metros de pintura de sinalização horizontal este ano

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, realizou, somente no primeiro semestre de 2025, 93.659 mil metros de pintura de sinalização horizontal, na cidade. O trabalho é realizado, principalmente, no período noturno pela equipe do Departamento de Engenharia de Trânsito. O relatório aponta ainda que foram pintadas 2.031 faixas de pedestres, sinalizados e criados 32 vagas especiais de estacionamento (idoso/escolar/curta duração/PNE) e instaladas ou substituídas 569 placas de sinalização vertical. Ações essas ocorridas em toda cidade, mas preferencialmente nos locais com maior demanda de necessidade. Para mais detalhes sobre as ações de sinalização e segurança no trânsito em Sinop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova proposta para alertar CGU sobre aumento em capital social de empresas

