Trânsito será interrompido por um dia para implantação de pista extra na Miguel Sutil

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai ampliar uma pista da Avenida Miguel Sutil, em frente à Todimo Lar Center, com o objetivo de melhorar o fluxo no trânsito durante a execução das obras do Complexo Leblon. Esta ampliação será feita com a demolição temporária do canteiro central neste trecho da Avenida. Desta forma, o trânsito na pista sentido Rodoviária – Coxipó, da Avenida Miguel Sutil, será totalmente bloqueado nesta quinta-feira (1º.5), por volta das 07h ou 8h, para a demolição.

