Trânsito violento é reflexo da imprudência dos condutores O Brasil está entre os cinco países com o trânsito mais violento do mundo, e Mato Grosso reflete essa realidade, chegando a ocupar... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 21h08 (Atualizado em 31/03/2025 - 21h08 )

O Brasil está entre os cinco países com o trânsito mais violento do mundo, e Mato Grosso reflete essa realidade, chegando a ocupar a terceira posição no ranking nacional de letalidade no trânsito. O dado foi destaque em mais uma entrevista do projeto Diálogos com a Sociedade, iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso em parceria com a Rádio CBN Cuiabá. Nesta segunda-feira (31), o promotor de Justiça Kledson Dionysio de Oliveira e o comandante da Polícia Militar Sandro Lúcio Fernandes da Silva discutiram medidas para tornar o trânsito no estado mais seguro.

