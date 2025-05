Transparência: Prefeitura apresenta prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025 no dia 29 Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Desenvolvimento...

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, realizará uma audiência pública para a prestação de contas do 1º quadrimestre do exercício de 2025. O evento será no dia 29 de maio, no auditório da Câmara de Vereadores, com início às 17h, e transmitida, de forma on-line, através do canal do Legislativo Municipal no youtube.

