Transporte coletivo gratuito: Michelly Alencar acompanha funcionamento da Tarifa Zero em Cuiabá neste 1º de maio 01/05/2025

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) acompanhou, nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o funcionamento do programa Tarifa Zero na Estação Alencastro, no Centro de Cuiabá. A iniciativa garante gratuidade no transporte coletivo urbano aos domingos e feriados, beneficiando milhares de cuiabanos.

