Transporte coletivo: Linha 600B vira 800 e terá rota ampliada em Lucas do Rio Verde A partir do dia 2 de junho, a linha 600B do transporte coletivo de Lucas do Rio Verde será renomeada como linha 800 e ampliará o seu... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 18h37 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A partir do dia 2 de junho, a linha 600B do transporte coletivo de Lucas do Rio Verde será renomeada como linha 800 e ampliará o seu itinerário. Essa é uma iniciativa da Prefeitura, por meio das secretarias de Segurança Pública e de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, em busca de integrar mais regiões e atender a crescente demanda da população, sobretudo, nos entornos do Laboratório Municipal, do CEI Paulo Freire, do Residencial Parque das Flores e do Incubatório da BRF.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas beneficiarão a população no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil incinera quase meia tonelada de drogas apreendidas em Alto Araguaia e Alto Garças

Corpo de Bombeiros promove projeto educativo nas escolas para prevenção de incêndios florestais

Escola de Governo está com inscrições abertas para capacitação de atendimento ao público