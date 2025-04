Transporte coletivo terá tarifa zero no feriado e usuários precisam do cartão Usuários do transporte coletivo precisam se atentar para a emissão do Cartão Transporte para validação da passagem gratuita em Cuiabá...

Usuários do transporte coletivo precisam se atentar para a emissão do Cartão Transporte para validação da passagem gratuita em Cuiabá. Na próxima quinta-feira, 1º de Maio, a população poderá usufruir da tarifa zero para ir e vir a qualquer destino da cidade. Na data comemorativa ao Dia do Trabalhador é feriado nacional e celebra também oito dias da aprovação na Câmara Municipal do projeto de lei de autoria do executivo municipal, sob comando do prefeito Abilio Brunini, que institui a Tarifa Zero no transporte coletivo nos dias de domingo para a Capital. O projeto passa a vigorar a partir do dia 4 de maio.

