Transporte escolar de Campo Novo do Parecis das linhas Rurais passam a ter monitores

Na manhã desta terça feira (25.3), no Departamento de transporte Escolar, aconteceu à apresentação dos dez monitores que iram acompanhar os alunos da rede Pública Municipal de ensino, até sua unidade Escolar. Sendo que neste primeiro momento o poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação, atendendo ao pedido de pais e responsáveis, referente aos monitores que darão o suporte aos alunos na faixa etária de 04 aos 16 anos de idade, que utilizam o transporte escolar.

