Transporte Zero aumentou peixes nos rios e impulsionou o turismo de pesca esportiva em MT, afirma dona de pousada A empresária Luana Karine, dona de uma pousada voltada para a pesca esportiva em Nova Canaã do Norte (a 680 km de Cuiabá), afirmou... Momento MT|Do R7 31/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A empresária Luana Karine, dona de uma pousada voltada para a pesca esportiva em Nova Canaã do Norte (a 680 km de Cuiabá), afirmou que a Lei de Transporte Zero está contribuindo para mudar a cultura do setor e aumentar o turismo em Mato Grosso. “Essa lei ajudou, e muito. As pessoas estão respeitando e não matam mais o peixe. Só consomem o que é preparado na beira do rio. Já vemos espécies voltando, como o jaú, em maior número e também em tamanhos menores, sinal de renovação dos cardumes. É uma evolução visível. Por conta disso, temos a pousada cheia o ano inteiro, atendendo desde famílias até grupos de mulheres, que vêm crescendo muito no turismo de pesca”, destacou. Saiba mais sobre essa transformação no turismo de pesca em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Várzea Grande capacita servidores para aprimorar fiscalização de contratos

Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero

Governador Mauro Mendes sofre acidente durante vistoria em obras do Parque Novo Mato Grosso