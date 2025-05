Tratamento no SUS para vítimas de queimaduras será votado nesta quarta O projeto que garante o tratamento integral no Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de queimaduras (PL 4.558/2019) será votado no... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h27 ) twitter

O projeto que garante o tratamento integral no Sistema Único de Saúde (SUS) a vítimas de queimaduras (PL 4.558/2019) será votado no Plenário nesta quarta-feira (7). A matéria constava da pauta desta terça-feira (6), mas teve sua votação adiada. Do deputado Marreca Filho (PRD-MA), o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no início de abril na forma de um substitutivo apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Conforme o texto, serão assegurados às vítimas de queimaduras “todos os meios necessários” para a reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional, com o propósito de inclusão na sociedade, com assistência integral no SUS. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Revogação da taxa do lixo é sancionada e medida começa após calamidade

