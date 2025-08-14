Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tratativa entre Estado e Município permite reabertura da ponte sobre o Teles Pires com medidas de segurança

Autoridades adotam plano emergencial com tráfego controlado Após tratativa entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Sorriso...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Autoridades adotam plano emergencial com tráfego controlado

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.