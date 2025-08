Travessia sobre córrego Água Limpa está interditada para obras Durante esse período de obras, moradores e motoristas que utilizam a via devem adotar rotas alternativas. Uma das opções é o acesso... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h59 ) twitter

Durante esse período de obras, moradores e motoristas que utilizam a via devem adotar rotas alternativas. Uma das opções é o acesso pela rua Jânio Quadros, seguindo pela rua Araci de Almeida. A Prefeitura de Várzea Grande informa que a rua Francy Campos Vidal, no bairro Costa Verde, está temporariamente interditada devido às obras de reconstrução da travessia sobre o córrego Água Limpa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as obras!

