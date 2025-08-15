Trecho da Av. Barão de Melgaço será totalmente interditado nesta sexta A Avenida Barão de Melgaço, no trecho entre a Rua Tenente Thogo da Silva Pereira e a Rua Major Gama, será totalmente interditada nesta... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h38 ) twitter

A Avenida Barão de Melgaço, no trecho entre a Rua Tenente Thogo da Silva Pereira e a Rua Major Gama, será totalmente interditada nesta sexta-feira (15) para a execução das obras de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares para coleta das casas. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), a ação atende a solicitação da Concessionária Águas Cuiabá e será realizada das 8h às 16h30, com previsão de conclusão na terça-feira (19), totalizando quatro dias de interdição, exceto no domingo. No sábado (16), as equipes trabalharão normalmente para adiantar o serviço e cumprir o prazo estimado. A partir das 16h30, o trânsito será liberado para garantir a fluidez. Agentes de trânsito estarão no local especialmente no início da manhã auxiliando os motoristas. Para mais detalhes sobre a interdição e rotas alternativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bicampeão mirim de kickboxing participa de sessão na Câmara de Cuiabá

