Trecho da Av. Lions terá nova interdição nesta sexta-feira

Os motoristas que precisam acessar a Avenida Lions Internacional devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a via estará novamente interditada nesta sexta-feira (15). A interdição nessa ocasião será apenas no trecho entre a Avenida Sete Copas e a rotatória da Avenida Júlio Campos, na pista centro-bairro, das 7h às 17h. Está sendo feito o serviço de tapa-buraco no trecho.

