Trecho da Av. Marechal Rondon será interditado nesta quinta-feira
Os motoristas que costumam trafegar pela Av. Marechal Rondon devem ficar atentos. A via estará interditada nesta quinta-feira (28/08), das 07:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:30, no trecho entre a Rua Papa Pio XI (sentido Centro) e a Rua Dom Pedro II, para obras de revestimento e fresamento no pavimento asfáltico.
Os motoristas que costumam trafegar pela Av. Marechal Rondon devem ficar atentos. A via estará interditada nesta quinta-feira (28/08), das 07:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:30, no trecho entre a Rua Papa Pio XI (sentido Centro) e a Rua Dom Pedro II, para obras de revestimento e fresamento no pavimento asfáltico.
