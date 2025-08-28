Logo R7.com
Trecho da Av. Marechal Rondon será interditado nesta quinta-feira

Os motoristas que costumam trafegar pela Av. Marechal Rondon devem ficar atentos. A via estará interditada nesta quinta-feira (28/08...

Os motoristas que costumam trafegar pela Av. Marechal Rondon devem ficar atentos. A via estará interditada nesta quinta-feira (28/08), das 07:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:30, no trecho entre a Rua Papa Pio XI (sentido Centro) e a Rua Dom Pedro II, para obras de revestimento e fresamento no pavimento asfáltico.

