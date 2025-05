Trecho da Av. Miguel Sutil será alargado para melhorar fluidez no trânsito Um trecho de aproximadamente 350 metros da Avenida Miguel Sutil, nas imediações do viaduto da rodoviária de Cuiabá sentido Avenida...

Um trecho de aproximadamente 350 metros da Avenida Miguel Sutil, nas imediações do viaduto da rodoviária de Cuiabá sentido Avenida Fernando Corrêa, será interditado para o tráfego de veículos, nesta quinta-feira (1º). A interdição compreende o perímetro próximo à entrada do bairro Araés até o início do viaduto da Avenida do CPA, no sentido citado, onde será realizado o alargamento da pista, usando o canteiro central. Ele será arrancado e receberá a malha viária para dar lugar a uma terceira pista visando melhorar a fluidez do trânsito. Na sexta-feira, (2), o trânsito deverá estar totalmente liberado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as mudanças no trânsito!

Leia Mais em Momento MT: