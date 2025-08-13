Trecho da Avenida Lions Internacional estará interditado nesta quarta-feira A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a Avenida Lions Internacional estará interditada nesta quarta-feira...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a Avenida Lions Internacional estará interditada nesta quarta-feira (13), das 10h às 16h, no trecho entre a Avenida Sete Copas e a rotatória onde inicia a Avenida Júlio Campos. A interrupção do trânsito no trecho será necessária para realização do serviço de fresagem do pavimento para aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ.

