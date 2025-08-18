Logo R7.com
Trecho da Miguel Sutil será totalmente interditado no sábado e no domingo (23 e 24)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil será totalmente bloqueado...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil será totalmente bloqueado no próximo sábado e domingo (23 e 24 de agosto) para a continuidade das obras de implantação do Complexo Viário do Leblon.

