Trecho da Miguel Sutil será totalmente interditado no sábado e no domingo (23 e 24)
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil será totalmente bloqueado no próximo sábado e domingo (23 e 24 de agosto) para a continuidade das obras de implantação do Complexo Viário do Leblon.Para mais detalhes sobre a interdição e os desvios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
